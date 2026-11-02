سندس سنبل تتأهل إلى التصفية النهائية في الكونغ فو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب

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نجحت سندس سنبل، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو في التأهل إلى التصفية النهائية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقامة بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 30 اكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري.

وفازت اللاعبة سندس سنبل بالمركز الأول فى منافسة الأسلوب الشمالي changquan وبالمركز الأول في مجموع التصفيات لتتأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام غدا الثلاثاء.

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، والتي تضم 45 لاعبا ولاعبة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر على منصات التتويج.

وانطلقت منافسات الدورة يوم الجمعة الماضي، بمشاركة نخبة من المواهب الرياضية الشابة من مختلف دول العالم، في النسخة التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار.