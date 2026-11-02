حقق فريق النصر السعودي انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 6-2، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر وهدافه، بعدما قرر الجهاز الفني منحه راحة، وفقًا لما كشف عنه أنجي بوستيكجولو، المدير الفني للفريق.

وحقق النصر أكبر انتصاراته في تاريخ مواجهاته أمام باختاكور، متجاوزًا فوزه السابق بنتيجة 4-0 في نسخة عام 2011.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الوصل الإماراتي.

في المقابل، تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز الرابع عشر، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وفرض النصر تفوقه مبكرًا، بعدما افتتح عبد الله الحمدان التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة قوية، إثر انفراده بالمرمى، قبل أن يضيف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني بعد دقيقتين، عقب مراوغة رائعة لأحد مدافعي باختاكور وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد فيليكس ليعزز تقدم الفريق السعودي بالهدف الثالث في الدقيقة 32، مستغلًا عرضية من السنغالي ساديو ماني، قبل أن يقلص فلاماريون الفارق لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه الهجومي، ليضيف عبد الإله العمري الهدف الرابع بضربة رأسية في الدقيقة 53، ثم سجل عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62.

ونجح دوستنبيك حمداموف في تسجيل الهدف الثاني لباختاكور قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، لكن أنجيلو جابرييل اختتم مهرجان أهداف النصر بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 79.

واحتفل الحساب الرسمي للنصر عبر منصة «إكس» بالهدف السادس، في إشارة ساخرة إلى خسارة الأهلي أمام الشباب بنتيجة 6-1 في الدوري السعودي قبل أيام.