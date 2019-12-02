صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

احتل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس، في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم.

تتويج صلاح بهذا المركز، جاء بعد قيادته لليفربول الموسم الماضي، للفوز بدوري أبطال أورروبا، للمرة السادسة في تاريخه، وأيضا قيادته الريدز للتنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

على المستوى الفردي أيضا استطاع صلاح التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج للمرة الثانية على التوالي، برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والجابوني بير إيمريك أوباميانج.