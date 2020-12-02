قال شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز يشرف بتنفيذ 18 كوبري ونفق على مستوى المحاور الرئيسية بالكامل، منوهًا بأن ما يحدث في كوبري الواحات مجموعة من المراحل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه جرى فتح تشغيل تجريبي لكوبري الواحات بعد الانتهاء من مرحلة الأسفلت، مؤكدًا أهميته في تخفيف الحركة المرورية.

وأكد أنه لا توجد أي أخطاء إنشائية في كوبري الواحات، مضيفًا أن ما يحدث أمر طبيعي يتم في الكباري بصفة عامة عند وجود كثافات مرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الجهاز، ارتأت فتح تشغيل تجريبي، ليتم التنسيق بعد ذلك فيما يخص المرحلة النهائية للفواصل، وهي عبارة عن تفتيح أجزاء في الأسفلت ووضع طبقة مطاطية بعرض الفاصل، ليتم غلقه بشكل لائق وحضاري في النهاية.

وتابع: «نسقنا مع إدارة مرور الجيزة، وارتأت أن ننفذ 50% من الكوبري دون عمل غلق كامل، بسبب الكثافات المرورية الموجودة»، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية لتنفيذ فواصل الكوبري خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=izoi7qgScuQ&feature=share