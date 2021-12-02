العناني يبحث مع نائبة وزير السياحة البيلاروسي تعزيز التعاون بين البلدين ودفع مزيد من الحركة الوافدة لمصر

على هامش زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في إطار أعمال الدورة (٢٤) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، التقى، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع السيدة Irina Varanovich نائبة وزير السياحة البيلاروسي ورئيسة الوفد البيلاروسي المشارك في هذه الدورة.



حضر اللقاء السفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.



وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من بيلاروسيا إلى مصر ولا سيما وأن السوق البيلاروسي يعتبر من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر حالياً.



كما تم مناقشة مقترحات لتفعيل التعاون السياحي في بعض المجالات وتشجيع التبادل بين الدولتين لاسيما في مجال السياحة الاستشفائية والاستفادة من تجربة بيلاروسيا في هذا المجال، إلى جانب مناقشة مقترح تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips لمجموعة من وكلاء السياحة والسفر في بيلاروسيا لزيارة مصر.



ومن جانبها، أشارت نائبة وزير السياحة البيلاروسي إلى إشادة اللجان المختلفة التي جاءت إلى مصر للتعرف والاطمئنان على الاجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات السياحية المصرية بما شاهدته من إجراءات مطبقة علي أرض الواقع في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات.



كما عرضت مقترح لتفعيل التعاون بين البلدين في مجال السياحة الرياضية وخاصة في ظل التسهيلات الموجودة ببلادها والتي يمكن من خلالها استضافة معسكرات التدريب الخاصة بالاتحادات الرياضية في مصر.



وفي هذا الشأن، أشار الدكتور خالد العناني إلى أنه يمكن التنسيق من خلال سفير بيلاروسيا في مصر لتنفيذ هذه المقترحات لتعزيز التعاون بين البلدين.



جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد قام في يوليو ٢٠٢٠ بزيارة قصيرة للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي يضم بعض قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين في كل من البحر الأحمر وجنوب سيناء.



وقام الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية والمهنية مع الجانب البيلاروسي لمناقشة دفع مزيد من الحركة السياحية من بيلاروسيا لمصر، بجانب عقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام البيلاروسية.