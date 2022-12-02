جورج قرداحي: أنا من أوائل اللي وقفوا ضد الربيع العربي وموقفي من سوريا خسرني

أكد الاعلامي جورج قرداحي، أنه طوال عمره يدافع عن قضايا يعتبرها محقة ويقف فيها إلى جانب الشعوب في العالم العربي، قائلا: "دفعت عن قضية فلسطين كل حياتي ودافعت عن كل الدول العربية وأنا من الاوائل اللي وقفوا في وجه ما يسمى الربيع العربي".

وأوضح الاعلامي جورج قرادحي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشيء الذي خسروه هو موقفه من سوريا، مضيفا: "موقفي من سوريا اتفهمت غلط وبعدين اكتشفوا ان عندي حق بعد 11 سنة وقلت بلاش سوريا وهي قلب العروبة النابض وهي حجر الزاوية وإذا سقطت سقطنا كلنا واعتبروني واقف مع النظام وانا كنت واقف مع سوريا الدولة والشعب والتاريخ والحضارة".

وعن حقيقة افلاسه بعد تركه العمل في وسائل الاعلام السعودية، رد قائلا: "افلاسي شائعة مغرضة وسخيفة والسوشيال ميديا كارثة وطلع اشياء محدش يحسب لها".