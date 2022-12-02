الجامعة العربية: حرب أوكرانيا كشفت الحاجة لتوطيد العلاقات العربية الأوروبية

- السفير حسام زكي أمام مؤتمر الحوار المتوسطى: الدول العربية تسعى لتوازن صعب بعلاقاتها الدولية في ظل الحرب بأوكرانيا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية تسعى للحفاظ على توازن صعب فى علاقاتها الدولية في ضوء ما فرضته الحرب فى أوكرانيا من تحديات ومعضلات.

جاء ذلك خلال مداخلته أمام الجلسة الأولى لمنتدى حوار المتوسط فى نسخته الثامنة، والذى تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

وشارك فى الجلسة وزراء خارجية كل من الجزائر والأردن وإيطاليا، حيث ركزت على الآثار المختلفة للحرب فى أوكرانيا.

وأضاف زكي، أن الدول العربية تنحاز لجانب القانون الدولي والشرعية، خاصة وأنها تنادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة.

وقال إن العالم الغربى يطالب كل دول العالم الأخرى، ومن بينها الدول العربية بالانحياز الكامل لمواقفه من الحرب فى أوكرانيا، فى حين أن الدول العربية، والكثير من دول العالم، لديها مصالح مختلفة وأيضا لديها أوجه تعاون وعلاقات متشعبة مع طرفي النزاع؛ روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الأمر يتطلب نوعاً من التوازن الدقيق.

وأوضح أن الجامعة العربية شكلت لجنة وزارية فى مسعي حميد للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنه تبين أن الطرفين لم يصلا بعد لمرحلة القبول بالحل التفاوضي، وأن هناك رغبة فى حسم الصراع ميدانياً على الأرض قبل القبول بالحلول التفاوضية.

وذكر السفير حسام زكى، أن الأزمة الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، كان من شأنها تبديد القناعة المستقرة باستمرارية العولمة كنظام للاقتصاد الدولى، وكذلك استمرار حالة السلام العام الذى ساد المشهد الدولى منذ نهاية الحرب الباردة.

وتابع أن هناك حاجة لمواجهة تلك المسلمات فى ضوء التطورات الدولية المتسارعة، وتحديداً ما تعرضت له العولمة من تحديات أوضحت هشاشتها وأضعفت الثقة فى إمكانية الاعتماد عليها كأساس لنظام عالمي مستقر.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الحرب فى أوكرانيا كشفت أيضاً عن الحاجة لتوطيد العلاقات وشبكات التبادل سواء فينا بين الدول العربية من جهة أو بين الدول العربية وأوروبا على نحو خاص، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة والغذاء.