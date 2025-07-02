 بنجلاديش: السجن 6 شهور لرئيسة الوزراء السابقة الهاربة الشيخة حسينة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 4:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بنجلاديش: السجن 6 شهور لرئيسة الوزراء السابقة الهاربة الشيخة حسينة

دكا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 4:27 م

 

قال المدعي العام في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، إن محكمة خاصة قضت بحبس رئيسة الوزراء السابقة الهاربة شيخة حسينة، 6 شهور في قضية ازدراء المحكمة.

وأصدرت الحكم محكمة الجرائم الدولية، وهي محكمة خاصة تم تأسيسها للبت في أي جرائم ضد الإنسانية.

ويمثل قرار المحكمة أول إدانة لحسينة منذ الإطاحة بها وسط انتفاضة عنيفة في أغسطس 2024.

وقال تاج الإسلام كبير ممثلي الادعاء، إن حكم الحبس الغيابي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم تسليم المدانة نفسها أو قبض الشرطة عليها.

وتقيم الشيخة حسينة، التي تواجه عدة اتهامات متعلقة بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي، في المنفى بالهند منذ فرارها من بنجلاديش في الخامس من أغسطس 2024.

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