برلين تبدي ارتياحها حيال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أعربت الحكومة الألمانية عن ارتياحها إزاء الإفراج عن آخر الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا موجودين لدى حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال زباستيان هيله نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الاثنين: "إنه خبر سار للغاية أن الحرب قد انتهت بعد عامين طويلين، وقبل كل شيء أن آخر الرهائن تحرروا الآن بعد عامين طويلين من الخوف والألم". وأضاف: "ننظر في هذه الساعات بارتياح كبير إلى التطورات في إسرائيل وغزة، ولا سيما إلى مصير الرهائن".

وأوضح هيله أن الحكومة الألمانية تشارك عائلات الأسرى المُفرج عنهم فرحتهم، ومن بينهم 7 يحملون الجنسية الألمانية، وقال:" نتمنى للرهائن المحررين ولعائلاتهم الكثير من القوة في عملية التعافي من جروحهم الجسدية والنفسية".

وفي الوقت نفسه، أعلن هيله عن مواساة الحكومة الألمانية للعائلات التي فقدت ذويها أثناء احتجازهم لدى حماس، مضيفًا أن هذه العائلات يجب أن تتمكن أخيرًا من تسلّم رفات أحبّائها لتوديعهم بكرامة.

كما وجّه هيله شكر الحكومة الألمانية لكل من أسهم في تحقيق السلام — وعلى رأسهم الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته، وكذلك دول الوساطة: قطر ومصر وتركيا، إضافة إلى الحكومة الإسرائيلية "التي مهدت الطريق نحو السلام".

واختتم هيله تصريحاته بالقول إن الأهم الآن هو أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بالكامل ودون تأخير، مؤكدًا:" المطلوب الآن هو تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني". كما شدد على ضرورة إيجاد حل دائم يضمن أمن وإدارة قطاع غزة، وقال إن الحكومة الألمانية مستعدة لدعم مزيد من الخطوات نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.