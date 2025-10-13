مشاهد لوصول أسرى محررين إلى محيط قصر رام الله الثقافي

وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين محررين من سجن عوفر إلى محيط قصر رام الله الثقافي.

جاء ذلك وسط احتشاد واحتفاء كبير من قِبل الأهالي الذين تجمعوا بأعداد كبيرة لاستقبال المحررين.

وأفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين من سجني عوفر باتجاه رام الله ومن سجن كتسيعوت باتجاه قطاع غزة.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وعددهم 88 أسيرا من سجن عوفر، إلى بلدة بيتونيا، كما وصلت أول حافلة من بين 38 تقل أسرى فلسطينيين تصل إلى قطاع غزة.

وبحسب المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و162 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة قبل أن يتم إبعاد غالبيتهم إلى مصر، إضافة إلى 1718 معتقلًا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.