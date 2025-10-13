شكر رئيس وزيراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدول التي اعترفت بـ"الوطن التاريخي للشعب اليهودي" -حسب زعمه- مشيدًا بجهود أمريكا في التوسط لإنجاز "اتفاقيات السلام الإبراهيمية.

وأضاف في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه يثمن الانسحاب الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني، ودعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد اتخذتم قراراً جريئاً بإطلاق عملية ‘Midnight Hammer’ (مطرقة منتصف الليل) وهو الاسم الأكثر ملاءمة لأي عملية عسكرية، إذ بعد منتصف الليل مباشرة نفذتم الضربات المطلوبة"؛ في إشارة إلى الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران.



وأضاف أن هذه العملية تمثل "جزءا من الصورة الكاملة، لكنها كافية لتأكيد ما ذكرته مرارا وتكرارا".

وأكد نتنياهو أن "دونالد ترامب أعظم صديق عرفته دولة إسرائيل في البيت الأبيض، وهو أمر لا يقارن. اليوم نرحب بك هنا لشكر قيادتك الحاسمة في تقديم اقتراح يحظى بدعم شبه كامل من العالم، اقتراح يعيد جميع الرهائن إلى الوطن، ويحقق أهدافنا العسكرية، ويفتح الباب أمام توسع تاريخي للسلام في منطقتنا وخارجها"، حسب قوله.

وأشار نتنياهو إلى التزام الطرفين بالسلام، قائلاً: "سيادة الرئيس، أنتم ملتزمون بهذا السلام، وأنا ملتزم به".

يشهد اليوم، الإثنين، تطورات دبلوماسية مكثّفة في الشرق الأوسط، مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع، وإتمام الإفراج الكامل عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة، وعددهم عشرون شخصًا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إسرائيل، التقى ترامب بأهالي المحتجزين بعد الإفراج عنهم جميعا، ومن المقرر أن يتوجه إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها مصر بحضور عدد من قادة العالم.