ارتفع عدد المعاملات عبر تطبيق «إنستاباي» إلى 263 مليون معاملة خلال الربع الأول من 2025، بإجمالي قيم تزيد عن 1.2 تريليون جنيه.

وتتمثل خدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في إتاحة ربط حسابات العميل لدى البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد، التحويل اللحظي بين مختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة، الاستعلام عن الرصيد، الاستعلام عن كشف الحساب المختصر، خدمات التبرعات، وخدمات دفع الفواتير وشحن الرصيد.

كشف البنك المركزي المصري عن قيام شركات الصرافة بمبيعات من عملات أجنبية وعربية بقيمة 212.7 مليار جنيه في عام 2024 ، مقابل 12.5 مليار جنيه في عام 2023 .

وفي 6 مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا تاريخيًا بتحرير كامل لسعر الصرف، وهو ما أدى لاختفاء السوق السوداء تدريجيًا، بعدما أصبح الدولار متاحًا بالبنوك بالسعر الحقيقي. هذه الخطوة مثلت تحولًا جذريًا في السياسة النقدية وأعادت الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.