نتنياهو: مقترح ترامب ينهي الحرب بتحقيق جميع أهداف إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أعظم صديق حُظيت به إسرائيل في البيت الأبيض.

وأضاف في كلمة بالكنيست الإسرائيلي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد رئيس أمريكي فعل أكثر مما فعل ترامب من أجل إسرائيل أو حتى اقترب من قدر ما فعله ترامب.

ووجه الشكر لترامب على جهود التي تجلت في التقدم بمقترح حاز على دعم العالم أجمع، وهو مقترح يُعيد جميع المحتجزين وينهي الحرب من خلال تحقيق جميع أهداف إسرائيل ويمهد الطريق لتوسعة تاريخية لنطاق السلام في المنطقة وخارجها.

وأشار إلى أنه وترامب ملتزمات بالسلام، ومعًا سيتمكنان من تحقيقه كما حدث من قبل في اتفاقات أبراهام، لافتًا إلى أنه في الروزنامة اليهودية يجري الاحتفال بنهاية عامين من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر.

وأكد أن إسرائيل لا تزال تتذكر السابع من أكتوبر عندما اقتحم آلاف العناصر من حماس بلدات إسرائيلية، مشيرًا إلى مقتل 1200 شخص في تلك الهجمات بمن فيهم عشرات الأمريكيين.

وكرر مزاعم بأن هناك أطفالًا تعرضوا لإطلاق نار خلال مهرجان موسيقي، مدعيًّا أن حماس اتخذت أطفالًا كرهائن.

وزعم أن إسرائيل فعلت ما عليها ردًا على ذلك الهجوم وقال إنها انطلقت بشجاعة للدفاع عن شعبها بعد هجوم حماس.