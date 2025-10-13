أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحرير الرهائن الإسرائيليين جاء نتيجة "تعاون غير مسبوق بين الدول العربية والإسلامية".

وقال ترامب، في كلمته أمام الكنيست: "لقد تلقينا الكثير من الدعم من أطراف متعددة، بعضهم ربما لم يتوقعه أحد، وأود أن أشكرهم جميعاً على ذلك. هذا إنجاز مذهل لإسرائيل وللعالم، أن تتعاون هذه الدول جميعها كشركاء في السلام، وهو أمر نادر الحدوث".

وأضاف ترامب أن هذه اللحظة "ستُذكر عبر الأجيال كنقطة تحول نحو الأفضل، وستكون بداية لعصر ذهبي لإسرائيل والشرق الأوسط"، وفقا لقوله.

وشدد ترامب على الدور الحاسم للفريق الأمريكي في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى مساهمات بارزة لأعضاء فريقه مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واصفاً إياهم بأنهم "موهوبون، محبوبون، ولديهم مهارات تفاوض استثنائية، وأحبوا العمل من أجل إسرائيل والمنطقة".

وأضاف ترامب: "العالم كان على وشك حرب عالمية ثالثة لولا جهود هؤلاء، الجميع يحبهم ويحترمهم، ولديهم قدرة فريدة على التواصل مع الأطراف المختلفة. لقد عرفتهم لسنوات طويلة وشهدت تأثيرهم المباشر في إنجازات السلام".