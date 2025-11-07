اليابان تستأنف نصدير المأكولات البحرية إلى الصين

أعلنت اليابان اليوم الجمعة عن استئناف صادراتها من المأكولات البحرية لأول مرة منذ أن فرضت الصين حظرا بسبب تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المتضررة من تسونامي قبل أكثر من عامين.

وأخبر كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا الصحفيين أن 6 أطنان مترية (6ر6 طن) من أسكالوب (المحار الصدفي) تم حصادها في هوكايدو شحنت إلى الصين يوم الأربعاء، وهي أول شحنة إلى ذلك البلد منذ أن حظرت بكين المأكولات البحرية اليابانية في أغسطس 2023.

وكانت بكين قد أعلنت في يونيو الماضي أنها ستخفف الحظر وتستعد لاستئناف الواردات، بعد مفاوضات متكررة بين الجانبين.

وشكل الحظر ضربة قوية لصناعة المأكولات البحرية اليابانية، وخاصة صادرات الأسكالوب وخيار البحر. كانت الصين أكبر سوق خارجي للمأكولات البحرية اليابانية.

وقال كيهارا: "الحكومة تعتبر هذا التطور خطوة إيجابية"، داعيا الصين إلى مواصلة إعادة تسجيل طلبات المصدرين اليابانيين للمأكولات البحرية التي لا تزال معلقة.

ولا يزال الحظر ساريا على المأكولات البحرية من فوكوشيما وتسع مقاطعات مجاورة، وهو الحظر الذي فرضته الصين فور انهيار قلب المفاعل في المحطة.