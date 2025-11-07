إدارة ترامب تعلن عن غارة أخرى على قارب لتهريب المخدرات بالكاريبي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الخميس عن غارة أمريكية مميتة أخرى استهدفت قاربا قال إنه كان يهرب المخدرات في البحر الكاريبي.

وقال هيجسيث إن الهجوم الذي وقع يوم الخميس أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن القارب، مما يرفع عدد القتلى في حملة إدارة ترامب في مياه أمريكا الجنوبية إلى 69 شخصا على الأقل في 17 ضربة على الأقل.

ونشر هيجسيث مقطع فيديو مدته 20 ثانية للضربة على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: "كما قلنا من قبل، ستستمر الضربات ضد سفن الإرهابيين المتورطين في المخدرات حتى يتوقف تسميمهم... للشعب الأمريكي". وادعى أن السفينة كانت "تديرها منظمة إرهابية مصنفة".

وبرر الرئيس دونالد ترامب الضربات بالقول إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات وادعى أن القوارب تديرها منظمات إرهابية أجنبية. ولم تقدم الإدارة أدلة أو تفاصيل إضافية.