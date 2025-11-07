 الصين تدشن حاملة طائرات جديدة في إطار سعي بكين لتوسيع نفوذها - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 9:00 ص القاهرة
الصين تدشن حاملة طائرات جديدة في إطار سعي بكين لتوسيع نفوذها

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 7:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 7:27 ص

أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم الجمعة بأن بكين دشنت حاملة طائرات جديدة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسيع نفوذها إلى ما وراء البحار.

 


