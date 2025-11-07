الصين تدشن حاملة طائرات جديدة في إطار سعي بكين لتوسيع نفوذها

الأكثر قراءة
كاتس يوجه بجعل منطقة الحدود مع مصر عسكرية مغلقة وتعديل تعليمات إطلاق النار
التحقيقات في مقتل مالك كشري أبو رجيلة: هشم رأسه بسبب خلافات من 2009
ضحية عملية تجميل تحرر محضرا ضد طبيب: حالتي تدهورت بعد 11 ساعة في العمليات
ترامب: بداية زهران ممداني سيئة.. وعليه أن يحترم واشنطن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من يحسم السوبر المصري؟
الأهلي
الزمالك
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم الجمعة بأن بكين دشنت حاملة طائرات جديدة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسيع نفوذها إلى ما وراء البحار.