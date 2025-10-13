نتنياهو يزعم أمام الكنيست: انتصرنا على حماس ودفعنا ثمنا باهظا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "استجابت للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر بشجاعة لا تلين، حيث واجهت أعداءها بهدف الدفاع عن شعبها وتحرير رهائنها"، حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو، في كلمته أمام الكنيست، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الجنود الإسرائيليين قاتلوا ببسالة، وحققت إسرائيل انتصارات مذهلة على حماس وعلى محور إيران الإقليمي، وتم القضاء على البرامج النووية والصاروخية للخصوم بفضل القيادة الحاسمة للرئيس ترامب"، حسب زعمه.

وأشار نتنياهو إلى أن "ثمن هذه الانتصارات كان باهظاً، حيث فقدنا ما يقرب من 2000 من أفضل جنودنا، نصفهم تقريباً في المعارك، تاركين خلفهم آباءً وأزواجا وأطفالا وأحلاما".

وزعم أنه يقدر عمق الألم والحزن الذي سيظل يرافق عائلات ضحايا جيش الاحتلال، مضيفًا: "آلاف الجنود الشجعان أصيبوا أيضا، متأثرين بجروح مروعة في الجسد والروح".

يشهد اليوم، الاثنين، تطورات دبلوماسية مكثّفة في الشرق الأوسط، مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع، وإتمام الإفراج الكامل عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة، وعددهم عشرون شخصًا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إسرائيل، التقى ترامب بأهالي المحتجزين بعد الإفراج عنهم جميعا، ومن المقرر أن يتوجه إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها مصر بحضور عدد من قادة العالم.