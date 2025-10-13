الرئاسة المصرية: نتنياهو لن يشارك قمة السلام بسبب الأعياد الدينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية.

وكان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ بعد قليل بمدينة شرم الشيخ فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة نحو 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

تأتي القمة بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، في حدث يعدّ محطة تاريخية على طريق إحلال السلام في الشرق الأوسط، وترسيخ جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.