في واقعة مؤسفة، شهد مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، التعدي على الطاقم الطبي بقسم النساء بالألفاظ وتوجيه السباب للأطباء.

جاء ذلك من أهل مريضة سبق واعتدوا على الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى قويسنا المركزي، وتم تحرير محضر ضدهم بقسم الشرطة، حيث توجهوا بعد ذلك لإسعاف المريضة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، لكنهم اعتدوا أيضا على الأطباء في قسم النساء.

وأكد مصدر بمستشفي شبين الكوم التعليمي، أنه تم استدعاء الشرطة وتحرير محضر بقسم الشرطة يتهم شقيق زوج المريضة بالاعتداء على أطباء قسم النساء بالسب والشتائم.

وأضاف المصدر لـ" الشروق"، أنه تم اصطحاب المعتدى عليهم إلى قسم الشرطة، حيث إن الواقعة قيد التحقيق في النيابة العامة.

وشهد مستشفى قويسنا المركزي، اعتداء بالضرب على ممرضين وعمال من قبل أهل مريضة، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الاعتداء على الممرضات ومحاولة خطف هواتفهم المحمولة.

فيما أكد شاهد عيان داخل مستشفى قويسنا المركزي، أن أهل مريضة كانت تعاني من نزيف اصطحبوها إلى المستشفى، وطالبوا باستدعاء الطبيب المختص فأخبرهم الممرضين باستدعائه، ولكن سادت حالة من الغضب أدت إلى وقوع مشاجرة داخل المستشفى، اعتدي من خلالها أهل المريضة على الطاقم الطبي والتمريض.

فيما أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه يتم التحقيق في الواقعة بالنيابة، وأن الواقعة قيد التحقيقات.