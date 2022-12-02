انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة غانا والأورجواي، بتقدم السيليستي بهدفين دون مقابل على البلاك ستارز، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وانطلق الشوط الأول من المباراة بضغط من قبل عناصر منتخب غانا، واحتسب له ركلة جزاء في الدقيقة 17، ولكن أندريه آيو مهاجم غانا أهدرها.

ولأن من يهدر يستقبل، تمكن دي جيورجيان دي أراسكايتا لاعب الاورجواي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25.

وبعد 5 دقائق عاد اللاعب ذاته دي أراسكايتا وسجل الهدف الثاني لمنتخب الأوروجواي، مصعبا الموقف على المنتخب الغاني الذي يحتاج للفوز من أجل التأهل للدور القادم.

ويمتلك قبل المباراة منتخب غانا ثلاث نقاط، في المركز الثاني، فيما يمتلك منتخب الأورجواي نقطة واحدة في المركز الثالث.