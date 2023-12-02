قال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد من قبل بأنه لن يُمكن الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن إسرائيل قسمت الضفة الغربية لـ600 قطعة، وبنت مئات المستوطنات للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متصلة.

ونوه أن «إسرائيل بنت مستوطنات حول القدس لعزلها عن محيطها الإقليمي والعربي، كما نشرت خريطة قسمت فيها قطاع غزة لـ330 مربعًا جغرافيًا».

واستطرد: «عندما نقول دولة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة فنحن نقصد ما نعنيه، إسرائيل تريد منحنا دولة منزوعة الحياة، وتتحكم في الكهرباء والمياه والاتصالات وإحكام السيطرة على الأرض وإفراغها من شعبها».

وشدد على أهمية تضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والأردنية والدول الصديقة للوصول إلى الهدف المنشود، موضحًا أن «القضية الفلسطينية اكتسبت تأييدًا واسع النطاق، لكن المشكلة في أمريكا وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة للتأثير على مراكز القرار في واشنطن صاحبة التأثير الفعلي والحقيقي لوقف الحرب».