حماس: منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى غزة جريمة حرب مركبة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى قطاع غزة، بينما يموت الأطفال جوعًا، جريمة حرب مركبة».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «⁠على العالم أن يرفع (لا) كبيرة في وجه نتنياهو، واستخدامه حرب التجويع القذرة كسلاح ضد الأطفال والمدنيين العزّل».

وأكدت دعمها لموقف المنظمات الأممية الرافض لأي ترتيبات؛ لا تحترم المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات.

وذكرت أن «مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في غزة».

ودخل الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على قطاع غزة يومه السبعين، وسط انهيار تام في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتوقف كامل للمخابز منذ أربعين يومًا، ما ينذر بكارثة غذائية وصحية وشيكة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون مدني في القطاع المحاصر.

وبحسب بيانات رسمية، منعت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة دخول نحو 39 ألف شاحنة مساعدات إنسانية محملة بالغذاء والدواء والوقود، في وقت يشهد فيه القطاع شللًا شبه كاملًا في عمل المستشفيات ومراكز التغذية والطوارئ، مع تعطل أغلب المولدات ونفاد مخزون الوقود والمستلزمات الطبية.

كما توقفت جميع المخابز العاملة في قطاع غزة منذ أكثر من 40 يومًا، ما حرم السكان من الخبز، وهو الغذاء الأساسي لمعظم العائلات، وأسهم في تفاقم المجاعة، لا سيما في شمال القطاع. وتُقدّر المؤسسات الصحية أن أكثر من 65 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي.

ويقول مراقبون إن سياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها «إسرائيل» ضد المدنيين في غزة، ترتقي إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما يصنفه القانون الدولي ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.