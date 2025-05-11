ضابط كبير في فرقة غزة: حماس تستنزف جيشنا وترهقه تكتيكيا

قال المسئول السابق عن القتال في فرقة غزة بجيش الاحتلال أورن سلومون، إن الفكرة العامة التي يعمل عليها مقاتلو حماس هي استنزاف الجيش وإرهاقه تكتيكيًا واستراتيجيًا واستنزاف الجبهة الداخلية.

وأضاف سولومون، في حديث نقلته صحيفة «زان يسرائيل» الإلكترونية، أن مقاتلي حماس يرصدون أماكن عمل الجيش، ويرممون قدرات الصواريخ المضادة للدروع.

وأشار إلى أن «مقاتلي حماس يفككون الكاميرات الخلفية للمركبات، ويستخدمون كاميرات بسيطة لتوقيت ومزامنة تفجير العبوات ضد جنود الجيش الإسرائيلي».

وأكد الضابط الكبير في فرقة غزة أن «اغتيال كبار قادة حماس لم يحل المعضلة»، موضحًا أن «القادة تم استبدالهم بآخرين»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صفا».

وتأتي تصريحات سولومون، بعد يوم واحد من تصريحات نقلتها القناة «12» العبرية، عن مسئول أمني رفيع، قال فيها إن مهمة هزيمة حماس «ليست بالسهلة»، موضحًا أنها «قد تستغرق عامين إضافيين على الأقل».