كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين محكم شمال غرب غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء اليوم السبت، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين محكم شمال غرب غزة.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تيلجرام»، مساء السبت: «مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، ويستهدفونهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة، ويؤكدون إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح».



وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى «استهداف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم».



كما أفادت باستهداف «تحشدات للعدو في منطقة (كيسوفيم)، بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم».



وذكرت أن عناصرها تمكنوا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، من استهداف دبابة صهيونية بعبوة «شواظ» ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.



كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة «الياسين 105»، واستهدفوا منزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان.