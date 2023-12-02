قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الواقع الصحي كارثي للغاية في غزة»، مشيرًا إلى خروج 20 مستشفى و56 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة؛ نتيجة الاستهداف وعدم توافر الإمكانيات الطبية والوقود.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن العدوان يتعمد منذ اللحظة الأولي خنق المنظومة الصحية بمنع الإمدادات الطبية والوقود وقطع المياه والكهرباء عن المنظومة.



ونوه أن الاحتلال أخرج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، قائلًا إن «منطقة شمال غزة لا تتوفر بها الخدمة الصحية إلا بالحد الأدنى».



ولفت إلى أن «الخدمات في منطقة الشمال صغيرة وغير منقذة للحياة في المستشفى المعمداني وكمال عدوان والعودة»، مشيرًا إلى أنها مستشفيات صغيرة لا يمكن أن تتحمل عبء الحالات التي تصل إليها بالمئات.



وأشار إلى أن «نسبة الإشغال السريري في مستشفيات الجنوب 171%، كما أن نسبة الإشغال في العناية المركزة 221%»، ذاكرًا أن «المرضى والجرحى يفترشون الأرض، وتجري لهم الأطقم الطبية التدخلات الطبية والجراحية بما يتوفر لها من إمكانيات محدودة ومستنفذة».



وذكر أن «الاحتلال أصر على عدم دخول الاحتياجات الملحة لقطاع غزة، وزود القطاع بالإمدادات الطبية بالحد الأدنى الذي لا يمثل تغييرا في الواقع الصحي المؤلم».



وحذر من أن «الاحتلال يشن غارات مستمرة على كل المحافظات، ويحاول خداع المواطنين بوجود مناطق آمنة»، معقبًا: «يرتكب مجازر كبرى الأمر الذي يرفع عدد الشهداء لما يزيد عن 230، ومئات منهم تحت الأنقاض».



وصرح بأن الأطقم المختصة وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى جثامين الشهداء بسبب الاستهداف المركز وعدم توافر الآليات اللازمة لانتشال الجثامين والجرحى، مختتمًا: «الوضع مؤلم للغاية، لا تتوافر اللوازم الأساسية لإجراء العمليات الجراحية أو إمكانيات إنقاذ الحياة للعديد من الحالات، ما يرفع العدد إلى الأضعاف».





