تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري، لصواريخ إسرائيلية جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.

وسُمعت أربعة انفجارات عنيفة، بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الاسرائيلية.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية: «أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف».

وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا عددا من الصواريخ الإسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات إسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

يذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى وقد استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب وأخرجتهما عن الخدمة وهذا الاستهداف هو الخمسين منذ بداية العام الجاري.

وشنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي منذ اندلاع الازمة في سوريا منتصف شهر مارس عام 2011 على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتركز أغلب القصف على مناطق دمشق ومحيطها.