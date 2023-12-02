تركيا: توقيف 88 شخصا في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم السبت، توقيف 88 مشتبها بهم خلال عمليات أمنية متزامنة في 9 ولايات، استهدفت تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الانفصالي.

ولفت يرلي قايا عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن عمليات "الأبطال" جرت في 9 ولايات وكان مركز العمليات ولاية بيتليس جنوب شرق تركيا،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار إلى أنه تم توقيف 88 شخصا تبين قيامهم بمساعدة التنظيم والتواطؤ معه وتوفير تمويل له.

وأوضح أنه جرى خلال العملية ضبط أسلحة غير مرخصة، ومنشورات تخص التنظيم.

وتشن تركيا هجمات ضد حزب العمال الكردستاني داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.