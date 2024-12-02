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أمريكا تعتزم إرسال أسلحة جديدة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 6:56 م

تعتزم الولايات المتحدة إرسال أسلحة جديدة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا من بينها أنظمة مضادة للمسيرات وألغام مضادة للأفراد، وذخائر لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة ، والتي قد تشير إلى أن المزيد من الصواريخ بعيدة المدى في طريقها إلى ساحة المعركة.

ولم يؤكد مسؤولان أمريكيان ما إذا كانت الذخائر لراجمات صواريخ هيمارس هي نظام صواريخ أتاكمزالمرغوب فيه بشدة - نظام الصواريخ التكتيكية للجيش - لكن أوكرانيا تضغط من أجل الحصول على مزيد من الصواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف إضافية داخل روسيا.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأنه لم يتم الإعلان بشكل عام عن حزمة الأسلحة تلك.

وتشمل الحزمة أيضا المزيد من الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي تعتمد عليها أوكرانيا لإبطاء تقدم القوات البرية الروسية والكورية الشمالية في منطقة كورسك.


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