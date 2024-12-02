الكونغو: مقتل 10 أشخاص على الأقل واختطاف آخرين على يد المتمردين في هجوم شرقي البلاد

قال ماك هازوكاي المتحدث باسم الجيش في الكونغو اليوم الاثنين، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم واختطف عدد غير محدد من الأشخاص الآخرين شرقي البلاد، على يد المتمردين المتطرفين المرتبطين بتنظيم الدولة.

وقال هازوكاي إن المتمردين المنتمين إلى القوات الديمقراطية المتحالفة ، المرتبطة بتنظيم الدولة في المنطقة ، هاجموا منطقة باتانجي مباو في إقليم نورث كيفو ليلة الأحد ،مضيفاً أن عدة منازل أحرقت في الهجوم.

وأضاف هازوكاي "ندعو السكان إلى توخي الحذر واليقظة ونؤكد لهم أننا سنطرد العدو من أراضينا".

وتسود شرق الكونغو أعمال عنف على مدى عقود حيث تتصارع هناك أكثر من 120 جماعة على السلطة والأراضى والموارد المعدنية الثمينة، بينما تحاول جماعات أخرى الدفاع عن مجتمعاتها ، فيما واجهت بعض الجماعات المسلحة اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعى.

وأدى العنف إلى فرار ما يقرب من 7 ملايين شخص من منازلهم.

وفى السنوات الأخيرة، زادت هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة ضراوة، وامتدت باتجاه جوما، المدينة الرئيسية فى شرق الكونغو، فضلا عن إقليم إيتوري المجاور.

واتهمت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل مئات من الأشخاص واختطاف المزيد ، من بينهم عدد كبير من الأطفال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتلت قوات الدفاع المتحالفة ما لا يقل عن 13 شخصا في قرية أخرى في نورث كيفو.