ما هي التطورات الميدانية في سوريا الآن؟

- المعارضة تعلن السيطرة على قرى بريف حلب.. وغارات للطيران الحربي السوري والروسي .. ودخول عناصر شيعية من العراق

تستمر على اليوم الخامس على التوالي المواجهت العسكرية بين الجيش السوري وفصائل من المعارضة السورية المسلحة في مدن وبلدات حلب وإدلب وحماة شمال سوريا، فيما تلقى النظام السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد دعماً إيرانياً وروسياً.



صباح اليوم قالت المعارضة السورية المسلحة، إن مقاتليها سيطروا على قرى أم حوش والوحشية وفافين وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديموقراطية وقوات النظام السوري

وقصفت طائرات مقاتلة روسية وسورية منذ مساء أمس الأحد مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في شمال البلاد، راح ضحيتها 10 أطفال – حسب بيان الدفاع المدني السورية، منظمة الخوذ البيضاء -التي تديرها المعارضة السورية، ليرتفع عدد قتلى الغارات السورية والروسية منذ يوم الخميس الماضي إلى 56 بينهم 20 طفلا.

كانت المواجهات قد بدأت في شمال سوريا مساء الأربعاء الماضي، بعد أن نفذت المعارضة السورية المسلحة هجوما عسكريا هو الأوسع منذ سنوات سيطرت خلاله على مساحات واسعة ومدن وبلدات رئيسية شمال غرب البلاد، شملت معظم مدينة حلب بما فيها مطارها الدولي، واستكملت سيطرتها على كامل مساحة إدلب وعشرات القرى والبلدات في ريف حماة.

واستهدفت الغارات منطقة سكنية مزدحمة في وسط إدلب، وهي أكبر مدينة تسيطر عليها المعارضة المسلحة بالقرب من الحدود التركية حيث يعيش نحو 4 ملايين شخص بعضهم يسكن في خيام ومساكن مؤقتة- حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي تطور للدعم الذي يتلقاه الجيش السوري، قالت مصادر عسكرية سورية لرويترز صباح اليوم، إن عناصر من فصائل شيعية قادمة من العراق دخلت إلى سوريا الليلة الماضية، حيث تتمثل هذه العناصر في العشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران والذين عبروا إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.

في سياق آخر، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، اليوم، إن "فصائل مسلحة موالية لتركيا قطعت ممراً إنسانياً حاولت "قسد" فتحه بين مناطقها في شمال شرقي سوريا وبين حلب ومنطقة تل رفعت والشهباء، مؤكداً استمرارهم في محاولة إخراج السكان بأمان".

وأضاف عبدي، في منشور على منصة "إكس"، أن قوات "قسد" واجهت هجمات مكثفة من عدة جهات مع انسحاب الجيش السوري وحلفائه من حلب، مما دعاها للتدخل وفتح ممر إنساني بين مناطقنا الشرقية وحلب ومنطقة تل رفعت لحماية شعبنا من المجازر".

وأكد قائد "قسد" أن قواته "تعمل على التواصل مع كل الجهات الفاعلة في سوريا لتأمين حماية الأكراد وإخراجهم بأمان من منطقة تل رفعت والشهباء باتجاه المناطق الآمنة في شمال شرقي البلاد.

• ما هي هيئة تحرير الشام؟

كانت هيئة تحرير الشام - أو عرفت سابقاً باسم جبهة النٌصرة - قد قامت بفك ارتباطها من تنظيم القاعدة، وتحالفت مع فصائل مسلحة أخرى مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد ولكنها أقل نفوذاً، الأربعاء.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على حلب والتي باتت ثاني كبرى مدن سوريا، خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011، مع سيطرة الفصائل المسلحة على كل الأحياء بالمدينة، حيث كانت تنتشر قوات الجيش.