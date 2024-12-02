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روسيا: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 10:35 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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