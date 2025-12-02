بثت منصات فلسطينية، مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ عملية طعن نفذها شاب فلسطيني تجاه جنود إسرائيليين شمالي رام الله.

وفي الفيديو، يظهر المنفذ محمد رسلان أسمر وهو يتم إخضاعه للتفتيش وبينما كان يتحدث مع الجنود أخرج سلاحه ونفذ عملية الطعن قرب بلدتي أم صفا وعطارة شمال رام الله.

واعترف جيش الاحتلال بالعملية وقال إنها أصابت اثنين من قواته، لكنه تحدث عن أنه قتل المنفذ.

🚨 لحظة تنفيذ الشهيد محمد رسلان أسمر عملية طعن بعد توقيفه من قبل جنود الاحتلال قرب بلدتي أم صفا وعطارة شمال رام الله. pic.twitter.com/BSUPPCoU5N — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 2, 2025

ففي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورود بلاغ عن عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت.

وقال في بيان، إن كاميرات المراقبة المُثبتة لحماية المستوطنة، رصدت من وصفه بمشتبه به، قادمًا من جهة قرية بيت ريما إلى مستوطنة عطيرت.

وأضاف أن جنودًا مظليين من الكتيبة 101 هرعوا إلى المنطقة واحتجزوا هذا الشخص لإجراء تفتيش أمني، موضحًا أنه خلال التفتيش، تم طعن الجنديين، فردّت القوة بإطلاق النار وقتلته.

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين من جيش بجروح طفيفة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهما.

وأشار جيش الاحتلال إلى فُرض طوق أمني على منطقة عارورة، وأُقيمت حواجز في القرى المجاورة.