الذهب ينخفض في آسيا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما اتسم المستثمرون بالحذر قبيل صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الهامة وقرار السياسة النقدية المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,213.97 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة، فيما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.7% إلى 4,245.55 دولار للأوقية.

وجاء التراجع مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مما قلل الطلب على الذهب الذي لا يدر عوائد، وقلّص التفاؤل حيال التوقعات المتزايدة لخفض محتمل للفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويواصل السوق معالجة حالة عدم اليقين السياسي حول قيادة الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأنه اختار مرشحًا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دون الكشف عن اسمه.

وسجلت المعادن الأخرى انخفاضات في تعاملات الثلاثاء مع قيام المستثمرين بتسوية المراكز قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وهبطت عقود الفضة الآجلة بنسبة 2.1% لتصل إلى 57.8 دولار للأوقية بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا عند 59.44 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 11,228.20 دولار للطن، فيما استقرت عقود النحاس الأمريكية عند 5.27 دولار للرطل.