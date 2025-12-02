أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن موسكو ستعتبر وجود شركات عسكرية فرنسية خاصة في أوكرانيا عملاً عدائياً، وستصبح هذه الشركات هدفاً رئيسياً مشروعاً للقوات الروسية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للاستخبارات الروسية: «وفقًا للمعلومات الواردة، تواصل فرنسا البحث عن خيارات للمشاركة المباشرة في الصراع الأوكراني وهذا ما يهدف إليه القرار الحكومي رقم 2025-1030 المؤرخ في 31 أكتوبر 2025، والذي يسمح باستخدام الشركات العسكرية الخاصة لمساعدة دولة ثالثة تواجه حالة نزاع مسلح»، بحسب قناة العربية.

وأضاف البيان: «لا ينبغي لباريس أن تخدع نفسها في الاعتقاد بأنها من خلال القيام بذلك تتجنب المسؤولية عن مشاركة جيشها في الصراع، إن وجود الشركات العسكرية الخاصة الفرنسية في أوكرانيا أمر ستعتبره موسكو مشاركة مباشرة لفرنسا في الأعمال العدائية ضد روسيا».

وتابع: «نتيجة لذلك، ستصبح الشركات العسكرية الخاصة الفرنسية الهدف المشروع الأساسي بالنسبة للقوات المسلحة الروسية».

في المقابل، وقبل أيام أثارت تصريحات قائد القوات المسلحة الفرنسية، الجنرال فابيان ماندون، عاصفة من الجدل داخل الأوساط السياسية في باريس، بعدما حذّر من ضرورة استعداد البلاد لـخسارة أبنائها في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة مع روسيا خلال السنوات المقبلة.

فخلال مشاركته في مؤتمر رؤساء البلديات الفرنسية، شدد على أن أوروبا تواجه مرحلة تاريخية دقيقة قد تضعها على مشارف صراع مباشر.

وقال ماندون: «لا يمكن لبلادنا أن تفترض أن السلام سيستمر إلى الأبد. إذا تعثّرت فرنسا لأنها غير مستعدة لقبول التضحية بأبنائها، أو لأنها غير مستعدة لتحمّل كلفة اقتصادية ناتجة عن إعطاء الأولوية للإنتاج الدفاعي، فإننا نكون في خطر».