قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في قطر تعزيز التعاون الدفاعي

بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية، تشارلز كوبر، الثلاثاء، في قطر، تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق وزارتي الخارجية والدفاع القطريتين.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية التقى كوبر الذي يزور البلاد حاليا، دون تحديد مدة الزيارة.

وبحسب الخارجية، بحث الجانبان "العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي".

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان، بأن كوبر بحث مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، "مواضيع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها"، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق جاسم المناعي.

وسبق أن التقى كوبر رئيس الوزراء القطري في 3 نوفمبر و13 سبتمبر وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في 31 أغسطس الماضي، وفق رصد الأناضول لمعلومات رسمية نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ومطلع أكتوبر الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة".

وجاء القرار بعد ثلاثة أسابيع آنذاك من عدوان جوي إسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف اغتيال وفد حركة حماس المفاوض.

وفي 9 سبتمبر المنصرم، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قادة بحركة حماس بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل فيه عنصر أمن قطري.