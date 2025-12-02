الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف خطوة مهمة في طريق السلام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مع ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، سيكون "خطوة بالغة الأهمية" نحو السلام.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، أن ويتكوف سيكون في موسكو اليوم وسيلتقي بوتين.

وتابع: "قبل زيارة موسكو، عملوا (الأمريكيون) بشكل مكثف مع الجانب الأوكراني لعدة أسابيع، وأعدّوا نسخة من خطة ترامب للسلام. لقاء اليوم سيكون خطوة بالغة الأهمية نحو السلام، نحو حل سلمي".

وأكد بيسكوف انفتاح روسيا على المفاوضات، معربا عن تقديره لمبادرات إدارة ترامب في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن روسيا تريد تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال محادثات السلام، قائلا: "يجب أن نحقق أهدافنا ونزيل الأسباب الرئيسية للعملية العسكرية التي أطلقناها".

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

جاء ذلك عقب مباحثات في جنيف، بين مسئولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، لمناقشة خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.