السعودية وروسيا توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السعودية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع روسيا تقتضي الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إنه "في ظل العلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا، وقّع الجانبان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين".

وأضافت أن "الاتفاقية تأتي لتعكس عمق الشراكة المتطورة بين البلدين، وتفتح آفاقا أوسع للتواصل الإنساني، وتدعم فرص التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي".

وتتيح الاتفاقية "دخول مواطني البلدين للزيارة دون تأشيرة لأغراض السياحة وزيارة الأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتسمح بالبقاء لمدة 90 يوما متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية"، وفق البيان السعودي.

ولا تشمل الاتفاقية القادمين لغرض العمل أو الدراسة أو الإقامة أو الحج؛ إذ يلزم الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.

وتعد روسيا أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء من التأشيرات تشمل حاملي جواز السفر العادي، وفق الخارجية السعودية.