أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصلب المدرع، أحد أهم المنتجات الإستراتيجية المستخدمة في تصنيع الدبابات والمدرعات القتالية، بما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرات الدفاعية وتوطين الصناعات الثقيلة داخل البلاد.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزارة أن عمليات التطوير المستمرة أسفرت عن مضاعفة قدرات إنتاج الصلب المدرع، حيث تم الوصول إلى تصنيع سماكات تصل حتى 30 مللي بدلًا من 15 مللي في السابق، إضافة إلى زيادة عرض الألواح إلى 240 سم بعدما كان الإنتاج لا يتجاوز 150 سم. وتعمل المصانع حاليًا على تنفيذ خطة تطوير جديدة للوصول إلى سماكات وعروض أكبر تلبي احتياجات مستقبلية أوسع.

ويفتح هذا التطور الباب أمام دخول مصر مجال تصدير الصلب المدرع، بعد أن أصبحت تمتلك منتجًا عالي الجودة بمواصفات عالمية، قادرًا على المنافسة في الأسواق الدولية، فضلًا عن دوره في تعزيز استقلالية الصناعة الدفاعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات الدفاعية الثقيلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات العسكرية المتقدمة.