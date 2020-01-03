 التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق - بوابة الشروق
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التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق

قاسم سليماني
قاسم سليماني
طهران - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 4:49 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 4:49 ص

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.


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