التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق

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أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.