محمد سامي يكشف عن مشروعه الدرامي الجديد: «رد كليتي» سيكون الأهم بمسيرتي والأكثر جدلا

أعلن المخرج محمد سامي، عن بدء تحضيراته لمسلسل جديد يعتبره الأهم في مسيرته الفنية حتى الآن، مؤكدًا أنه سيكون الأكثر جدلًا والأعلى مشاهدة عند عرضه.

وقال "سامي"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن العمل الذي يحمل عنوان "رد كليتي"، يتناول قصة غير مسبوقة على الساحة الفنية، سواء في الدراما العربية أو العالمية".

وأوضح أنه لم يحدد بعد موعد التصوير أو أسماء الأبطال أو حتى توقيت العرض، لكنه أبدى ثقته في أن المشروع سيكون الأرقى بين أعماله السابقة، ويستحق التقدير من كل بيت عربي، داعيًا جمهوره للدعاء بأن يكتمل العمل بنفس القوة التي بدأ بها.

وتابع سامي: "كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدًا بالنسبة لي، وهي: إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير اتقدمت زمان من أساتذتنا، وإزاي أقدر آخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي اعتادها الجمهور العربي مني، وماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع احترامي لمحبي الأعمال النخبوية، وإزاي أغير تمامًا عن كل حاجة قدمتها".

واختتم المخرج محمد سامي منشوره بنصيحة الناقد طارق الشناوي، الذي شجعه على التغيير قبل أن يشعر الجمهور بالتكرار أو التشبع، مشيرًا إلى أن هذه النصيحة كانت دافعًا رئيسيًا في تبني الفكرة الجديدة.