مسئولة أوروبية: أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن هذا الأسبوع في بروكسل سيكون "حاسماً" بالنسبة لأوكرانيا وتمويل حربها مع روسيا.

وصرحت كالاس قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن "هذا أسبوع حاسم" لتمويل أوكرانيا، إذ سيتعين على قادة الاتحاد اتخاذ قرار بهذا الشأن في قمة يعقدونها يومي الخميس والجمعة، وفقا لمحطة فرانس 24 الإخبارية.

وأكدت كالاس، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء الـ 27 بشأن الأصول الروسية المجمدة مستمرة، لكنها "تزداد صعوبة".

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف، في وقت سابق، إحراز تقدم مهم في الاجتماع الذي جرى بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال ويتكوف في تدوينة على منصة "إكس" إن الاجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والوفدين المرافقين لهما، استمر لأكثر من 5 ساعات، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث معمق للعديد من القضايا، وفي مقدمتها خطة السلام المكوّنة من 20 بنداً، إضافة إلى أجندة اقتصادية وملفات أخرى، مؤكدًا إحراز تقدم مهم.

وكان ويتكوف التقى في وقت سابق من الشهر الحالي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد انفتاحه على المفاوضات.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.