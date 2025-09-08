مسئولة إماراتية: خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية خط أحمر

قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بالإمارات لانا زكي نسيبة، اليوم الإثنين، إن أي خطط إسرائيلية لضم أراض فلسطينية من شأنها أن تقوض فرص السلام في المنطقة وتعد خيانة لـ"روح اتفاقيات أبراهام"، مؤكدة أن ذلك يعد "خطا أحمر" بالنسبة للإمارات.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد صرح الأسبوع الماضي برغبته في أن تضم إسرائيل 82% من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت نسيبة: "إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إذا تم، لن يغلق فقط باب السلام والاندماج، بل سيمثل خيانة أيضا لروح اتفاقيات أبراهام".

وأضافت نسيبة خلال منتدى عقد في أبوظبي: "بالنسبة للإمارات، الأمر لا يتعلق بالسياسة فقط، بل هو مسألة مبدأ، ومسألة سلام لمنطقتنا. إنه أيضا خط أحمر".

وتابعت: "لا يزال مستقبل فلسطين حجر الأساس لمستقبل سلمي في الشرق الأوسط".

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها الإمارات هذا التحذير، بعد تصريحات مماثلة أدلت بها نسيبة قبل أيام.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما انضمت البحرين إلى الاتفاقيات.

وقالت نسيبة اليوم الإثنين: "كنا نعلم دائما أن هناك خطرا كامنا في أن يسعى المتطرفون إلى تقويض رؤية اتفاقيات أبراهام".