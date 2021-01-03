الصحفي البريطاني جيرمي كلاركسون يكشف إصابته بفيروس كورونا قبل عيد الميلاد

كشف الصحفي البريطاني جيرمي كلاركسون، أنه أصيب بفيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

وكتب كلاركسون -60 عاما- عن وضعه الصحي في أحدث مقالاته بصحفية ذا صنداي تايمز، حيث روى كيف شعر بأنه ليس على مايرام قبل أربعة أيام من عيد الميلاد.

وقال كلاركسون إنه بعدما بحث عن الأعراض التي يعاني منها على موقع جوجل، أجرى اختبار فيروس كورونا واتضح أنه أصيب بالفيروس، مضيفا أن الطبيب كان واضحا للغاية وأخبره "سوف تشعر بأعراض المرض لفترة تتراوح ما بين خمسة و14 يوما، وبعد ذلك إما تتحسن أو تذهب للمستشفى".

وتابع: " أعتقدت لأنني أبلغ من العمر 60 عاما وأعاني من السمنة، وربما لأنني دخنت نصف مليون سيجارة وأصبت بالالتهاب الرئوي مرتين، ربما سوف أموت وحيدا في خيمة بلاستيكية".

وروى كلاركسون أنه استيقظ في يوم وكان غارقا في العرق ويعاني من سعال مستمر، بعد ذلك عزل نفسه.

وكتب كلاركسون: "مع كل مرض، كنت أشعر دائما أن الدواء والوقت سوف يقودان لإنقاذي، ولكن مع فيروس كورونا، يتعين عليك أن تجلس بمفردك وأنت تعلم أن الدواء ليس في طريقه إليك وأن الوقت هو أسوأ أعدائك".

وقد قام أبناء كلاركسون من زوجته الثانية فرانسيس كين بزيارته يوم عيد الميلاد لمدة 40 دقيقة في حديقة منزله والتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وقال كلاركسون إنه لم يشعر "بأنه في حالة سيئة للغاية" في بداية إصابته بالفيروس، ولكن لاحقا شعر بصعوبة في التنفس، مضيفا "دائما ما كان تحذير الطبيب في ذهني بشأن كيف يمكن أن يسوء الأمر فجأة".

وذكر كلاركسون أنه على الرغم من زعم الأشخاص أنهم لديهم "معرفة كبيرة بشأن فيروس كورونا"، فإن حقيقة الأمر نحن لا نعرف.

وأضاف: "نحن لا نعرف إلى متى سوف نظل يمكننا نقل العدوى، ولا نعلم كيفية التغلب على الفيروس وما يفعله بنا".

وأوضح "لا نعرف إلى متى تستمر فعالية الأجسام المضادة. ولا نعلم مدى سهولة الإصابة بالفيروس مرتين، وبالتأكيد لا نعلم إذا كانت اللقاحات سوف تجدى نفعا على المدى الطويل، أنا حتى لأ أعلم إذا كانت حالتي قد أصبحت أفضل أم لا".