المركز الخليجي للوقاية من الأمراض يعقد اجتماعه الثالث لشبكة التواصل الدائمة لتعزيز الصحة

عقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في مقره بالعاصمة الرياض اليوم، الاجتماع الثالث لشبكة التواصل الدائمة لتعزيز الصحة، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين من الدول الأعضاء.

جرى خلال الاجتماع مناقشة استراتيجيات تعزيز الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قدم كل عضو تحديثات حول التقدم والتحديات في بلاده، كما تم التطرق إلى أهداف الأيام الصحية الخليجية لعام 2024 والمنهجية المقترحة لتحديد الأولويات الصحية، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن الشبكة لتعزيز الصحة في المستقبل.

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج؛ لتحقيق أهداف الصحة العامة.

يذكر أن المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها هو مركز يساهم في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ومكافحتها، بالإضافة إلى تعزيز الصحة من خلال إجراء البحوث والدراسات للوقاية من هذه الأمراض.

ويهدف المركز إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة وتبادل المعارف في جميع الدول الأعضاء، وهو مركز إقليمي للصحة العامة يشرف عليه مجلس مكون من صانعي القرار الرئيسيين من الدول الأعضاء بالتساوي.



