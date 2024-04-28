ألمانيا: دويتشه بان تعتزم استثمار أكثر من 16 مليار يورو في شبكتها هذا العام

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" الألمانية، تجديد 2000 كيلومتر من الخطوط الحديدية و2000 مجموعة تحويل في العام الحالي.

وذكرت الشركة المملوكة للحكومة الألمانية الاتحادية، أن إجمالي استثمارات الشركة والحكومة الاتحادية والولايات في البنية التحتية للسكك الحديدية سيبلغ في العام الحالي وحده قرابة 16.4 مليار يورو.

وتهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات إلى وقف تقادم البنية التحتية للسكك الحديدية.

يذكر أن شبكة السكك الحديدية التابعة للشركة تُعتبر في حكم المتهالكة والمثقلة بالأعباء حيث أدى العديد من الأعطال على الطرق الحيوية وكثرة المواقع الإنشائية في الفترة الأخيرة إلى حدوث مشاكل كبيرة في انضباط مواعيد الرحلات في أعمال التشغيل اليومية.

ويتضمن التقرير السنوي عن حالة الشبكة تقييما لمدى تقادم البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية، وقدر التقرير الحالي (لعام 2022) قيمة الاستثمارات المطلوبة للتغلب على تقادم الشبكة بنحو 103.4 مليار يورو.

ونوه التقرير، إلى أن هناك حاجة كبيرة بشكل خاص لتحسين الجسور وذكر أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 59.9 مليار يورو في هذا الشأن.

ولن يتبين ما إذا كانت الشركة تمكنت من إيقاف حالة التقادم في شبكتها في عام 2024 إلا في تقرير حالة الشبكة الذي سيصدر في العام بعد القادم.

ويعد التجديد الشامل لخط السكك الحديدية ريدبان الرابط بين مدينتي فرانكفورت ومانهايم هو أهم مشروع بناء لشركة دويتشه بان هذا العام. وسيتم إغلاق الخط بالكامل لمدة خمسة أشهر لهذا الغرض.

وهذا المشروع هو أول المشاريع المقرر تنفيذها من بين 40 عملية تجديد شامل تعتزم الشركة القيام بها خلال السنوات القادمة