 تأجيل محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة بمنشأة القناطر - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 3:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة بمنشأة القناطر

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 3:04 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 3:04 م

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 30 أبريل الجاري.

وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهم في يوم 10 يناير لسنة 2023، أشعلوا النيران عمدا في مسكن المجني عليه "محمد. ك" باستخدام زجاجات تحوي مواد شديدة الاشتعال "الجازوان"، مضرمين به وبمحتوياته النيران.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "محمد.ك" وشقيقه "مدحت"، و"عرفة" قاصدين من ذلك تخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وقاطني المنطقة وتكدير السلم والأمن العام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثالث، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "أحمد.ع"، وشقيقه "هاني"، وصديقيهما "عبد الرحمن.س"، "أحمد . م" بقصد تخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وقاطني المنطقة وتكبير السلم والأمن.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين جميعا، أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات "عصا خشبية، زجاجات مولوتوف، زجاجات فارغة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك