تأجيل محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة بمنشأة القناطر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 30 أبريل الجاري.

وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهم في يوم 10 يناير لسنة 2023، أشعلوا النيران عمدا في مسكن المجني عليه "محمد. ك" باستخدام زجاجات تحوي مواد شديدة الاشتعال "الجازوان"، مضرمين به وبمحتوياته النيران.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "محمد.ك" وشقيقه "مدحت"، و"عرفة" قاصدين من ذلك تخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وقاطني المنطقة وتكدير السلم والأمن العام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثالث، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "أحمد.ع"، وشقيقه "هاني"، وصديقيهما "عبد الرحمن.س"، "أحمد . م" بقصد تخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وقاطني المنطقة وتكبير السلم والأمن.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين جميعا، أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات "عصا خشبية، زجاجات مولوتوف، زجاجات فارغة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.