التلفزيون الجزائري يبث اعترافات إرهابي خطط لتنفيذ عمليات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بث اعترافات تلفزيونية للإرهابي مراغني حاج علي، المدعو "عقيل"، والتي يكشف فيها مخططات إرهابية سعى لتنفيذها في البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم بث الاعترافات اليوم عبر قنوات التلفزيون الحكومي.

وأضاف البيان: "الإرهابي عقيل سيدلي باعترافات حصرية حول التحاقه بالجماعات الإرهابية في الخارج. وتورطه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر".

ويشن الجيش الجزائري، بشكل مستمر، حملات واسعة لاستهداف معاقل فلول جماعات إرهابية تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الجزائريين.

ومنتصف ديسمبر الماضي، أعلنت الوزارة القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين خلال عملية نوعية قرب الحدود الجنوبية.

وآنذاك، قالت الوزارة، في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العمليات إن قزام بالناحية العسكرية السادسة اليوم السبت من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما".