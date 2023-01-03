لابيد عن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: شخص غير مسؤول مكلف بأكثر مكان متفجر

علق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى.

ورأى لابيد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلف أكثر رجل غير مسؤول بالمسؤولية عن أكثر الأماكن تفجرا بالشرق الأوسط.

وقال - مغردا: "هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف إلى تكليف أكثر رجل غير مسؤول في الشرق الأوسط بأكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط".

זה מה שקורה כשראש ממשלה חלש נאלץ להפקיד את האיש הכי חסר אחריות במזרח התיכון על המקום הכי נפיץ במזרח התיכון. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 3, 2023

وصباح اليوم، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، بعد ساعات من إعلانه عن تأجيل خطوة اقتحام "الأقصى" إلى موعد لاحق.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعاود اقتحام الأقصى دون إعلان مسبق تحديًا لـ #نتنياهو#الحدث pic.twitter.com/x3N2CoTakJ — ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2023

بدورها، عبرت مصر، عن أسفها لاقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها لأي اجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعرب أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة على رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وأضاف البيان أن مصر تحذر من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.