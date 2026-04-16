عواصف صيفية تهدد 7 أقاليم شرق وشمال شرق تايلاند

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند، اليوم الخميس، من تعرض أربعة أقاليم في شمال شرق البلاد وثلاثة في شرقها، لخطر شديد بسبب هبوب عواصف صيفية قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى، من بينها منطقة بانكوك الكبرى.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، عن هيئة الأرصاد الجوية قولها في آخر تحديث لها، إن أقاليم أمنات تشاروين، وسورين، وسي سا كيت، وأوبون راتشاتاني، ستشهد اضطرابات جوية، اليوم الخميس. وتشمل الأقاليم الأخرى التي ستشهد تأثرا بحالة الطقس رايونج، وتشانتابوري، وترات.

وأضافت الهيئة، أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية ستستمر في ضرب الأقاليم السبعة يوم غد الجمعة، وقد تمتد آثارها إلى نحو 12 إقليما آخر، وستشمل بانكوك الكبرى.

وأوضحت الهيئة، أن تغير الأحوال الجوية ناتج عن نظام ضغط جوي مرتفع، أو كتلة هوائية باردة، قادمة من الصين فوق بحر الصين الجنوبي، بينما لا تزال المناطق الشمالية من تايلاند تشهد طقسا حارا إلى شديد الحرارة.